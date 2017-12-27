В Египте повесили 15 боевиков
В двух египетских тюрьмах, расположенных на севере страны, были казнены через повешение 15 боевиков-исламистов. Об этом сообщает BBC News.
Все приговоренные обвинялись в убийствах, нападении на военных и подрыве военной техники, совершенных в 2013 году. Тогда египетская армия свергла президента-исламиста Мохаммеда Мурси, а его сторонники из исламистской организации «Братья-мусульмане» были объявлены вне закона.
BBC News уточняет, что казнь стала крупнейшей с 2015 года, когда в один день были повешены шесть осужденных.
Источник: BBC
18:21