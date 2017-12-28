МОК лишил олимпийских медалей десять украинцев

МОК лишил олимпийских медалей десять украинцев

За все время Международный олимпийский комитет лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства молодежи и спорта на запрос.

В частности, в связи с употреблением допинга МОК лишил Юрия Белонога золотой медали, завоеванной им в толкании ядра, и Елену Олефиренко – бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).

Также МОК лишил Ольгу Коробку серебряной медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, Людмилу Блонскую – серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталию Давидову – бронзовой медали по тяжелой атлетике, Дениса Юрченко – бронзовой медали по легкой атлетике, Василия Федоришина – серебряной медали по вольной борьбе, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай).

Кроме того, МОК лишил украинских спортсменов Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне (Великобритания).

Агентство отмечает, что в ответе Министерства не указано, но в марте текущего года МОК сообщал, что лишил украинскую спортсменку Викторию Терещук бронзовой медали в соревнованиях по современному пятиборью, которую она завоевала на Олимпиаде-2008 в Пекине, из-за применения допинга.