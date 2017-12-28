МОК лишил олимпийских медалей десять украинцев

За все время Международный олимпийский комитет лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства молодежи и спорта на запрос.



В частности, в связи с употреблением допинга МОК лишил Юрия Белонога золотой медали, завоеванной им в толкании ядра, и Елену Олефиренко – бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).



Также МОК лишил Ольгу Коробку серебряной медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, Людмилу Блонскую – серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталию Давидову – бронзовой медали по тяжелой атлетике, Дениса Юрченко – бронзовой медали по легкой атлетике, Василия Федоришина – серебряной медали по вольной борьбе, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай).



Кроме того, МОК лишил украинских спортсменов Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне (Великобритания).



Агентство отмечает, что в ответе Министерства не указано, но в марте текущего года МОК сообщал, что лишил украинскую спортсменку Викторию Терещук бронзовой медали в соревнованиях по современному пятиборью, которую она завоевала на Олимпиаде-2008 в Пекине, из-за применения допинга.

