У Путина не считают украинских заключенных пленными

В Кремле заявляют, что незаконно удерживаемые в России граждане Украины не являются пленными, поскольку их судили по российским законам. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Безусловно, в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. Конечно, мы готовы принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан», - сказал Песков, отвечая на вопрос, заинтересована ли РФ обменять россиян, попавших в плен в Украине, на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах, сообщает УНИАН.



«Что касается ряда лиц (граждан Украины – Ред.), которые осуждены здесь, в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами – они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», - подчеркнул Песков.

