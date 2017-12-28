Метро Киева в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает, что в ночь с 31 декабря на 1 января работа каждой станции будет продлена на 3 часа.



"Метро работает на 3 часа дольше на новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 03:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе", - говорится в сообщении, обнародованном в официальном аккаунте метрополитена в соцсети Фейсбук.

