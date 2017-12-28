Порошенко подписал необходимые для реформы здравоохранения законы

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, необходимые для старта реформирования системы здравоохранения. Речь идёт, в частности, о законе о государственных финансовых гарантиях (законопроект №6327), а также о законе об улучшении оказания медицинской помощи в сельской местности (№7117). "Подписывая законы, я гарантирую право каждого украинца на качественную медицину", - сказал П.Порошенко.



"Я даю старт медицинской реформе. Теперь мяч на поле министерства (Министерства здравоохранения Украины – ИФ.) при пристальном внимании правительства. У меня есть твердая уверенность в том, что 2018-й станет удачным годом для имплементации медицинской реформы, для каждого доктора и для каждого пациента", - сказал президент в ходе визита в Одесскую область в четверг.



Как сообщалось, Верховная Рада 5 декабря 2017 приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117). По информации Министерства здравоохранения, принятый закон обеспечит выделение около 5 млрд грн на усиление медицинской инфраструктуры в сельской местности в течение двух лет. Закон предусматривает обеспечение в сельской местности медиков служебным жильем и транспортом, создание возможностей для получения образования и повышения квалификации и определяет приоритетом развитие телекоммуникационной инфраструктуры для функционирования электронной системы здравоохранения и внедрения телемедицины, ранее анонсированной президентом.



Ранее, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

