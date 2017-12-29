В Госстате рассказали, у кого самая большая зарплата

Средняя заработная плата в Украине в ноябре составила 7479 гривен. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.



Этот показатель в 2,3 раза больше законодательно установленной минимальной заработной платы и на 38,3% превышает аналогичный показатель ноября 2016 года.



В разрезе видов экономической деятельности, зарплаты выше средней в ноябре зафиксированы: на транспорте (в среднем 8 023 грн); оптовой и розничной торговле (8 082 грн); в промышленности (8 169 грн); в науке (10 378 грн); в сфере обороны (10 887 грн); сфере ИТ (13 044 грн); финансовой и страховой деятельности (13 164 грн); в авиационном транспорте (30 390 грн).



Средние зарплаты в образовании и медицине составляют 5859 грн и 5101 грн соответственно.



В промышленном разрезе самые высокие зарплаты в ноябре получали работники добывающей отрасли, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.



В региональном рейтинге самые большие зарплаты в ноябре получали жители Киева – в среднем 11 643 грн.

