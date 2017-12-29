Украинские военные сбили в зоне АТО беспилотник противника – штаб

Украинские военные сбили в зоне проведения антитеррористической операции беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника "Орлан-10", который осуществлял сбор информации разведывательного характера, сообщил пресс-центр штаба АТО.



"28 декабря около 22:00 средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины первой ракетой был сбит беспилотный летательный аппарат противника "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма – Семигорье", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в пятницу.



В штабе подчеркнули, что этот факт – очередное доказательство грубых нарушений противником новогодне-рождественского перемирия и Минских договоренностей, так как применение беспилотных летательных аппаратов запрещено.

