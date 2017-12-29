Экспертиза подтвердила подлинность голосов на аудиозаписях разговоров между Саакашвили и Курченко

Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.



"Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведена фоноскопическая экспертиза, подтверждающая подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и С.Курченко", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.



По словам Л.Сарган, слова и фразы, которые принадлежат М.Саакашвили и С.Курченко, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия.



"В настоящее время около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений Саакашвили, С.Курченко, А.Дынника (экс-председателя правления "Брокбизнесбанка" Александра Дынника – ИФ), С.Дангадзе (соратника лидера партии "Рух новых сил" М.Саакашвили Севериона Дангадзе - ИФ), допрошены как свидетели и находятся под защитой государства", - отметила Л.Сарган.



5 декабря М.Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.



Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.



11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.



Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.



Президент Украины Петр Порошенко считает, что следователи могут обратиться к международным организациям для проведения экспертиз материалов следствия по делу М.Саакашвили. "Для того, чтобы это было абсолютно открыто и имело абсолютное доверие, я не исключаю, хоть следствие и является независимым, что следствие может обратиться для дополнительной экспертизы, в том числе к международным организациям", -сказал президент 8 декабря.



М.Саакашвили подозревается в преступлении, предусмотренном тремя статьями - ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Инкриминируемые М.Саакашвили статьи предусматривают покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

