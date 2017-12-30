Мировые СМИ признали исключительную заслугу Путина, Медведчука и РПЦ в организации обмена

Обмен пленными, состоявшийся 27 декабря в Украине, стал серьезным шагом к решению болезненной гуманитарной проблемы, за которой следили во всем мире. СМИ, пользующиеся огромным авторитетом, мировой известностью и всеобщим признанием, высказали свою оценку по поводу того, кто действительно является вдохновителем и реальным «двигателем» этого обмена – акта гуманизма, деэскалации и примирения. СМИ сходятся в том, что исключительная заслуга в этом принадлежит Владимиру Путину, к которому Виктор Медведчук в присутствии патриарха Кирилла 15 ноября обратился с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых украинских граждан по формуле «74 на 306». Владимир Путин в тот же день пообщался с представителями ОРДО и ОРЛО, которые подтвердили готовность к проведению такого обмена.



Из-за позиции украинской стороны, вносившей изменения в уже согласованные списки, проведение обмена оказалось под угрозой. Владимир Путин в ходе конференции заявил: «По поводу обмена. По поручению президента Порошенко этим занимается господин Медведчук». И добавил, что украинская сторона решила изменить этот список. Также Путин призвал провести обмен, освободить людей и вернуть их домой, в семьи, до Нового года и Рождества.



25 декабря по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук и руководители непризнанных республик Донбасса Александр Захарченко и Леонид Пасечник встретились в Патриаршей резиденции, находящейся в Даниловом монастыре в Москве, чтобы провести завершающий этап переговоров по обмену.



Независимые мировые СМИ, говоря о подготовке и проведении обмена, дают свою оценку – прямо противоположную официальной позиции, озвученной Петром Порошенко. По их твердому убеждению, исключительная заслуга в организации обмена принадлежит Владимиру Путину, РПЦ и Виктору Медведчуку. Ведущие мировые медиа также отмечают, что без участия Владимира Путина обмен вообще был бы невозможен.



Среди СМИ, посвятивших целые полосы освещению этого события, – Франс Пресс, Рейтер, немецкие «Дойче велле», ДПА, «Евроньюс» и испанское ЭФЭ, польское ПАП, а также многие мировые: Ассошиэйтед Пресс, «Фокс ньюс», индийское агентство IANS, кубинское «Пренса Латина», нигерийское Pulse News и многие другие.



Авторские материалы, подчеркивающие роль переговоров Путина и Медведчука, разместили многие известные издания, такие как «Нью-Йорк Таймс», «Франкфуртер Цайтунг», «Гардиан», АВС, «Ди Вельт», «Тагесшпигель», французкая «Ле Монд», «Вашингтон пост», «Дейли ньюс», «Нью-Йорк Таймс», «Чикаго трибюн», «Лос-Анжелес Таймс», «Сиэтл Таймс», «Тампа-Бей Таймс», «Сан-Франциско Кроникл», «Канзас Сити Стар», «Либерасьон», «Ля Круа» (крупнейшая католическая газета Франции), «Ля нувель републик», «Либр Бельжик», турецкая Sabah, «Эль Конфиденсиаль», «Эль Периодико де Мексико», «Эль Периодико де Каталунья», «Ла Вангардия», «Чикаго трибюн», «Дейли Мейл», «Айриш Экзаминер», канадская National Post и многие другие. Значение этого события не только для гуманитарной, но и для деловой жизни мира подчеркивается тем фактом, что информация об этом событии появилась в ленте сайта биржи NASDAQ, а швейцарская «Нойе Цюрихер Цайтунг» назвала встречу Владимира Путина и Виктора Меведчука прорывом в вопросе мирного урегулирования на Донбассе.

