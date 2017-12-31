ФСБ задержала подрывника супермаркета в Санкт-Петербурге

Подрывник, взорвавший супермаркет в Петербурге, задержан. Незадолго до этого ФСБ опубликовала его фото.



"ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.



Отмечается, что "подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных действий".



27 декабря в питерском супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте сработало взрывное устройство. Пострадали 18 человек, погибших нет.



Ответственность за теракт на себя взяло ИГИЛ.



