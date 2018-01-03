Нидерланды не опубликуют список подозреваемых по делу рейса MH17

Нидерланды не намерены публиковать список лиц, которых подозревают в причастности к крушению Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что голландская сторона якобы намерена обнародовать имена 120 лиц, которые причастны к трагедии.

"Это сообщения не соответствуют действительности, - подчеркнул де Бран. - Мы не собираемся публиковать список подозреваемых".



Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.



Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, возглавляемая Нидерландами. В ее состав также входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В сентябре 2016 года следователи опубликовали результаты своего анализа, в соответствии с которыми самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук" в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев.



В свою очередь российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность пуска зенитной ракеты по Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под Снежного.

