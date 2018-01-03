На Украине стартовал новый этап е-декларирования

С 1 января 2018 начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во вторник, 2 января. Заполнить электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля на официальном веб-сайте НАПК.

В ведомстве обратили внимание, что декларанту необходимо проверить адрес электронного почтового ящика, указанного в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, а также проверить срок действия и работоспособность своей электронной цифровой подписи.



По данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за первые два дня этого года декларации подали 16 госслужащих. Среди декларантов – руководитель аппарата, начальник управления, заведующий сектором, начальник отдела.



Напомним, НАПК направило в суд 55 протоколов о нарушениях в е-декларациях.

