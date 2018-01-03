«Алло, мы ищем ресурсы-заменители...»

Если не принимать во внимание несчастливую судьбу юристки-правозащитницы Ирины Ноздровской, которую неизвестные похитили еще перед новогодними праздниками, а потом зачем-то раздели, перерезали вены и в таком виде выбросили в реку уже мертвой, то ничто иное не омрачило нации празднование Нового года. Во-первых, он по-любому наступил. Некоторые даже начали бухать в 23.00, по-путински, чтобы в состояние спиртовой безмятежности прийти пораньше. Во-вторых, нацию поздравили все, даже Олег Ляшко с женой и дочерью и почему-то крымский татарин, призвавший отвоевать назад свой Крым.



В-третьих, все спикеры из-под елочки предложили нации не просто не унывать, сталкиваясь с трудностями, а учиться находить веселье и радость даже там, где их нет. И смысл жизни – тоже. Даже если кажется, что смысла-то никакого и нет вовсе, все равно нужно искать, находить и чувствовать себя счастливым. Ресурсы для этого есть, если хорошо поискать. Этого все и желали на личном примере. От президента до спикера парламента и премьер-министра.



Тон, как и годится, задал гарант нации и главковерх, который неожиданно был краток в своем новогоднем поздравлении. «Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы – наш главный ресурс. И все будет хорошо», – изрек он, и елочка весело, я бы даже сказал, оптимистично замигала за его спиной. И кто может это оспорить, если нации действительно есть чем заняться. Безвиз, продолжение реформ и война в Донбассе до победного конца, который (конец) на себе должны будут испытать Россия и Путин, – вот триада главных задач от гаранта. Как, впрочем, то же самое и завещал героический татарин, обещающий под елочкой победу в борьбе за Крым. Именно эти задачи должны отвлечь нацию от внезапных или нечаянных грустных мыслей, от нищеты, безденежья и отсутствия социального оптимизма. И на что, точнее – только на войну, по словам гаранта нации, в госбюджете-2018 выделена рекордная сумма – 86 млрд. грн. То есть чуть больше 3 млрд. долл. по самому стабильному в мире курсу гривны. Если гривна еще стабильно упадет, то, конечно, будет меньше. Тем более что в соседнем «Мордоре», изнывающем от санкций «друзив» Украины «весьмирснами», в этом году будет на оборонку выделено на 100 млн. рублей меньше, чем в 2017-м. Всего каких-то жалких 2,771784 триллиона рублей. То есть 46 млрд. долл., что более чем в 15 раз больше, чем «киборгам». Но разве это остановит этих «славных лыцарив», которым только дай повоевать за нэньку? Нет, нет и еще раз нет! К тому же, как сказал опять главный «друзь» Украины и президент США Дональд Трамп, разрешивший направить Парубию, «киборгам» и всем ВСУ 35 «Джавелинов», у него ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. А это и есть основа оптимизма от гаранта нации, фундамент победы и ого-го-го какая крыша – в «Мордоре» должны понимать...



Украина и так уже своим безудержным демпингом и предлагаемыми объемами «ливера» потеснила на рынке черной трансплантологии в Европе и мире Молдову, Косово и Албанию, выйдя на уровень беднейших стран Африки. А теперь, когда органы будут еще и более здоровыми, то первое место нации будет обеспечено. Заслуженно обеспечено, с законными поводами для гордости за то, что не зря боролись за безвиз и евроинтеграцию с евроассоциацией!

К 2028 году и мужикам, и бабам пенсию можно будет получать только в 65 лет при наличии 35 лет страхового стажа. А сколько при таком уровне медицины от Ульяны Супрун доживет до этих лет?! Правильно: не много. На это и расчет. Смерть – самый надежные ресурс сбережения расходов на живых. Это вам в Кабинете Вовы Гройсмана скажет любой министр

Вот Ирка Геращенко, первый зам Парубия и спецпредставитель гаранта нации в Донбассе, уже все поняла и даже начала меняться и соответствовать, по ее словам, «на каком-то физическом уровне». Что произошло в ее тонкой душевной организации, «упакованной» в довольно дебелое тельце, пока неизвестно. Но в том, что оптимизм уже попер, сомнений нет ни капельки. «А еще – мы точно вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это почувствовала... И над этим тоже будем работать в 2018 году», – заявила Ирина своей нации. И даже привычно не взвизгнула от восторга. А это, как вы понимаете, серьезный симптом скорой победы – обычно эта украинская амазонка от мирового феминизма всегда визжит и срывается на фальцет, если есть какие-то сомнения или чувствуется опасность...Крайне оптимистично была настроена и и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, предложившая свой рецепт, как легко и небанально переносить тяготы и лишения войны с «Мордором», а также голод и болезни, которые уже скребутся в три четверти украинских семей и мешают, как она выразилась, «ощущению сытости». Как заправский фельдшер, Ульяна предложила: а) не бухать ни во время встречи Нового года, ни после, ибо «безопасной дозы алкоголя не существует», а значит, Путин может напасть, а все бухие; б) не бояться нехватки продуктов питания, а «пить достаточно воды, не только чтобы предупредить обезвоживание организма, но и чтобы заполнить желудок и обеспечить (о, бинго! – Авт.) ощущение сытости».Пожелания пани Ульяны просты, прагматичны и – это самое главное! – полезны как универсальные ресурсные заменители. Вот зачем она это посоветовала: «...Ешьте яблоки. Это прекрасный источник клетчатки, которая обеспечит ощущение сытости. Вообще не стоит забывать о фруктах. Они помогут избежать обезвоживания организма и активизируют работу кишечника. Включайте в свой рацион бобовые, например, чечевицу. Они содержат большое количество белков, уменьшают риск развития воспалительных процессов в организме, способствуют снижению уровня холестерина и ощущению сытости»? Только ли для пресловутого и банального «ощущения сытости»? Отнюдь! Выгода многослойная. Например, голодание очищает организм и сохраняет внутренние органы рядового укра и ария более здоровыми. А значит, их можно легче и дороже продать для трансплантации в Европу. Украина и так уже своим безудержным демпингом и предлагаемыми объемами «ливера» потеснила на рынке черной трансплантологии в Европе и мире Молдову, Косово и Албанию, выйдя на уровень беднейших стран Африки. А теперь, когда органы будут еще и более здоровыми, то первое место нации будет обеспечено. Заслуженно обеспечено, с законными поводами для гордости за то, что не зря боролись за безвиз и евроинтеграцию с евроассоциацией!Но ведь и это еще не все! Изобретательная и предусмотрительная пани Ульяна позаботилась и об энергобезопасности страны путем поиска внутренних резервов энергоносителей. Она не зря предлагала голодной нации включать «в рацион бобовые, например, чечевицу». Ведь если немеряно жрать горох и прочую чечевицу, то это ж какие гигантские ресурсы природного газа можно открыть в каждом!Главное – подогнать технологии по сбору высвобождаемых газов, и нации можно перде… извините, патриотично проводить диверсификацию энергопоставок сколько угодно. И все это ведь реально, как никогда. Если жрать только горох, причем плохо сваренный или несвежий, то это вам не былое и жалкое предложение лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко добывать газ из морских водорослей. Это фактически промышленный масштаб, если гороха для патриотов много. А его, говорят, много. А главное – это и есть альтернатива российскому «Газпрому», это бессильная злоба и слезы разочарования и Путина, и его бурятов с удмуртами на воздушно-подводных крыльях в степях Донбасса. Они буквально помереть могут со смеху от такой добычи. А это и есть победа. Молодец, Ульяна, молодец! Как сказал бы мэр Киева Виталик Кличко, не только лишь все могли бы до этого додуматься. А она доперла! Вот что значит импортный реформатор!..И это же только начало года, а сколько радостей и новых идей, как нам победить всех своих недругов. Что внутренних, что внешних. Вот пугал всех дефицит Пенсионного фонда и растущее число пенсионеров, которых содержать нации уже невмоготу. Пожалуйста – нашли универсальное решение: нет пенсионеров, нет и дефицита. И запустили пенсионную реформу, которая через 10 лет вообще повыведет пенсионеров как класс. К 2028 году и мужикам, и бабам пенсию можно будет получать только в 65 лет при наличии 35 лет страхового стажа. А сколько при таком уровне медицины от Ульяны Супрун доживет до этих лет?! Правильно: не много. На это и расчет. Смерть – самый надежные ресурс сбережения расходов на живых. Это вам в Кабинете Вовы Гройсмана скажет любой министр. Особенно вице-премьер Андрей Рева, который уже пристально следит за тем, сколько жрет каждый укр и патриот, и советует не напрягаться за столом, чтобы не позориться перед той же Германией, где, по словам Андрея, практически никто ничего не ест...Вы можете подумать, что укры и арии изобретательны и живучи, как чертополох на огороде, и переживали и худшие приступы реформ в своей истории. Э-э-э, нет, господа. Такое в последний раз в Украине было в 1932-1933 годах, когда она (Украина) стала жертвой чудовищного голода, организованного в сельскохозяйственных регионах СССР, чтобы сломить этих «чертовых куркулей». Но тогда коммунисты быстро одумались и дали нации выжить. Теперь на это украм и ариям рассчитывать вряд ли приходится. Все будет медленнее, но зато увереннее и методичнее – никто из тех, кто в рекомендациях того же МВФ объявлен «лишним», не проскочит в лучшую жизнь. В лучший из миров на том свете – да, в жизнь на этой земле – нет, ибо реформы, как пообещал гарант, должны продолжаться. «В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И это нам – по силам», – пообещал гарант в новогоднем поздравлении, и лично я ему верю. Есть резервы и ресурсы для новых побед нации, есть......Впрочем, мне могут сказать, что я что-то не так понял. Но я не соглашусь. Потому что, например, лечить на законных основаниях укров и ариев будут только через полгода. Ведь в Украине медицинская реформа уже началась, а вот методику расчета стоимости медуслуг кабинет Вовы Гройсмана только утвердил 28 декабря года ушедшего, и в силу она вступит только до конца первого полугодия 2018 года и заработает с июля. Ну, когда будет создана Национальная служба здоровья, которая и определит, как, по идее той же Ульяны Супрун, деньги будут ходить за пациентом. И за каким именно пациентом, ибо денег-то на всех больных нет. А не будет денег, не будет и медпомощи. Ну, если кто-то очень уж хочет жить, но не желает пополнять резервуары с природным газом, умирать от голода и болезней или воевать за «нэньку» в Донбассе, тот может валить. На все четыре стороны. Для этого же нация и «выборола» безвиз. Все замкнулось и логично. Что тут неясного? Не-а, ребята, тут все четко: нет человека – нет проблемы. А значит, и денег не надо. Ресурсы для экономии огромны – до последнего живого...