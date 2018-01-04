Климкин: легитимность выборов в РФ сомнительна

Результаты будущих выборов президента России будут сомнительны с точки зрения легитимности. Это связано с планируемым голосованием на территории аннексированного Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который прошел на территории Крыма – это был осознанный шаг. Попытка организовать выборы на территории оккупированного Крыма делать их очень сомнительными с точки зрения их легитимности", – отметил глава МИД Украины.



Как сообщал Корреспондент.net, российские власти перенесли выборы президента в 2018 году с 11 на 18 марта – официальную дату аннексии Крыма российскими войсками. Такое решение 15 декабря единогласно принял российский Совет Федерации.

