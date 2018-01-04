Apple разрабатывает iPhone с OLED-дисплеем 6,5 дюйма

Компания Apple разрабатывает новый iPhone, который будет оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма, передает Phone Arena. Производством панелей якобы должен заняться производитель LG Display, контракт с которым близок к подписанию.



Издание сообщает, что осенью этого года "яблочная" компания может представить сразу два флагмана. Размеры первого будут, как у нынешнего iPhone X, в то время как второй будет его Plus-версией.



Известно, что в настоящее время практически такими же размерами дисплея обладает флагманский Galaxy Note 8, диагональ которого - 6,3 дюйма.

