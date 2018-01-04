Есть все основания назвать акцию 27 декабря «обменом Путина-Медведчука», - Рудяков

По мнению политолога Павла Рудякова обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса имеет шансы стать «стратегическим поворотным моментом» для выполнения Минских соглашений.



«Обмен пленными между Киевом и Донецком с Луганском 27 декабря может стать не только разовым тактическим успехом, но и стратегическим поворотным моментом», - написал Рудяков в своем блоге.



Павел Рудяков утверждает, что большой обмен пленными 27 декабря по праву стоит назвать «обменом Путина-Медведчука». Новогодний обмен, как все помнят, анонсировал В.Медведчук после встречи с В.Путиным 15 ноября», – поясняет политолог.



Политолог аргументирует свое предложение тем, что обмен прошел именно по той формуле, которую предлагал Виктор Медведчук – в качестве первого этапа обмена «всех на всех», как того требуют Минские соглашения. «Он его инициировал, организовал, сопровождал, устраняя препятствия, которые возникали буквально одно за другим. Кроме того, стоило бы отметить и то обстоятельство, что обмен состоялся именно по формуле Медведчука - как первый этап предусмотренной «Минскими соглашениями» формулы «всех – на всех», - подчеркивает Рудяков.



По мнению Павла Рудякова, в то же время в выступлении президента Порошенко по поводу обмена прослеживается попытка приписать заслуги по обмену людям из своего окружения, с которыми ни Кремль, ни другие участники никогда не вели и не будут вести переговоры.



«Уже после того, как обмен успешно состоялся, президент сказал, что к обмену 27 декабря по его личной просьбе приложили руку и участники «нормандского формата», и церковь, и «партнеры из международных правозащитных организаций и США», - напоминает Рудяков.



Вместе с тем, Павел Рудяков развенчал попытки приписать заслугу по организации самого масштабного обмена пленными за последние годы посторонним людям.



«Некоторых из непричастных президент отметил лично – речь о народном депутате Ирине Луценко и каком-то Руслане Демченко (советник президента по международным вопросам) - которые только из речи Порошенко сами с удивлением узнали, что, оказывается, имели какое-то отношение. К сожалению, президент не пояснил, кто в Кремле и/или ДНР-ЛНР будет вести переговоры с Луценко и другими. Начиная с того, что там вряд ли знают об их существовании», - такими словами Павел Рудяков развенчал попытки приписать посторонним людям чужие заслуги.

