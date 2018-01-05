Конституционный суд Молдовы вновь временно отстранил президента Додона

Конституционный суд Молдавии (КСМ) в пятницу вновь временно отстранил от должности президента Игоря Додона, решение принято по запросу депутата от Демократической партии Сергея Сырбу, который обратился в КСМ накануне. Представляющий правящую коалицию депутат обосновал свой запрос тем, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой".



В тексте обращения депутат попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке из-за возможного "конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа".



КСМ постановил, что "временное отстранение" необходимо "для деблокирования процесса вступления в силу законодательных актов, принятых парламентом в соответствии с законодательной процедурой".



Конституционный суд также подтвердил, что "президент вправе лишь один раз отказаться от промульгации (обнародования - ИФ) принятых парламентом законодательных актов". Если же парламент повторно голосует за принятие закона, то глава государства обязан его обнародовать.



КСМ пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей" и объявили о его "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности".



Таким образом, указ об опубликовании закона о внесении поправок в кодекс о телевидении и радио подпишет председатель парламента Андриан Канду.



С.Сырбу обратился в Конституционный суд сразу после того, как в четверг утром президент Молдавии повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с "российской пропагандой".



В то же время президент И.Додон также обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на телевидении и радио.



Как сообщалось, принятые парламентом Молдавии поправки в кодекс о телевидении и радио предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдавии.

