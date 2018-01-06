Адвокат Саакашвили назвал дату рассмотрения иска к Порошенко

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины 29 января начнет рассмотрение дела по иску экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко относительно незаконности указа о лишении его украинского гражданства, сообщает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого. "По его словам, судебное заседание назначено на 12.00", — передает агентство.

Также Чернолуцкий проинформировал, что в пятницу Саакашвили получил повестку, согласно которой он должен явиться 10 января на 11.00 на допрос в главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, расположенное по адресу Аскольдов переулок, 3-а, в рамках возбужденного против него уголовного дела.



"Следственные действия будут проводиться 10 января в 11 часов (12.00 мск — ред.). Сейчас мы получаем весь пакет документов, мы внимательно рассмотрим его и, если мы не увидим там ошибок, тогда мы готовы прийти на допрос", — сказал адвокат.



В конце июля 2017 президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. 25 октября Саакашвили сообщил, что получил из администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.



Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве. 3 января 2018

© РИА Новости / Стрингер

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СМИ сообщили о переносе допроса Саакашвили

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.



Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

