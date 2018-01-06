В Украине сняли документальный фильм о земном пути Иисуса Христа – телепремьера 6 января

В этом году Рождественское богослужение из Киево-Печерской лавры покажут по ТВ. Также в праздничные дни телезрителям представят документальный фильм украинского производства о земном пути Иисуса Христа



Светлый праздник Рождества – один из самых ожидаемых и значимых для христиан всего мира. Прославляя Рождество Христово, люди по всему миру собираются в храмах на богослужения. Вечернее Рождественскую службу в главной украинской святыне – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре покажут в национальном телевизионном эфире. Трансляция начнется в субботу, 6 января, в 17:00 на "Интере". А в воскресенье, 7 января, в 9:00 в эфире канала состоится прямая трансляция Рождественской Божественной литургии.



Кроме того "Интер" анонсирует праздничные выпуски программ и премьеру документального фильма собственного производства – "От Рождества до Крещения", который посвящен земному пути Иисуса Христа. Покажут фильм в субботу, 6 января, в 16:15 на "Интере".



Съемочная группа прошла по земному пути Иисуса Христа — от Рождества и до Крещения в Иордане. Вместе с ней зрители дотронутся до Рождественской звезды и узнают, почему Спаситель родился в пещере. Поднимутся на гору Свержения и взглянут на долину последней битвы добра и зла. Побывают в месте, где река Иордан спускается на Землю с небес. И самое главное — зрители получат ответ на вопрос: почему после посещения Святой земли люди начинают новую жизнь?

