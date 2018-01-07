В ДНР объяснили выход "грузинского легиона" из бригады ВСУ

Выход "грузинского легиона" из состава бригады ВСУ, участвующей в боевых действиях в Донбассе, связан с грубыми ошибками украинского командования, считает заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.



"Среди них (ошибок. — Прим. ред.): "дружественный" обстрел 26 ноября 2017 года грузинских наемников артиллерией 128-й бригады ВСУ, в результате которого ранения получили шесть боевиков. Шестнадцатого декабря — очередной "дружественный" обстрел грузинских наемников подразделениями 54-й бригады, <…> в результате которого ранения получили уже 11 грузинских боевиков", — сказал Басурин.



По его словам, последней каплей в принятии решения о выходе "легионеров" из состава 54-й бригады "стал факт участия подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского", подконтрольного Киеву.



"В этом преступлении 25-му батальону "Киевская Русь" была поставлена задача применить зажигательные боеприпасы по мирным районам села для имитации последствий обстрела из "Градов". Таким образом, даже грузинские наемники <…> дезертируют и отказываются подчиняться украинским командирам", — добавил Басурин.



Украинские власти в середине декабря прошлого года заявили об обстреле подконтрольного им поселка Новолуганское, в результате которого пострадали восемь человек. Десятки зданий получили повреждения. Власти самопровозглашенной ДНР назвали обстрел поселка провокацией украинских силовиков.



Так называемый "Грузинский национальный легион" в пятницу заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.



Вооруженное формирование собрали в 2014 году для помощи украинским военным в Донбассе. В 2016-м подразделение, в котором состояли более ста человек, вошло в 54-ю механизированную бригаду ВСУ. В истории Украины это первый случай, когда в состав Вооруженных сил официально приняли иностранцев.

