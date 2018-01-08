Вятрович предложил признать советский период страны оккупацией

На Украине следует провести масштабную работу по признанию "оккупации" со стороны советского режима. Такое мнение в эфире "5 канала" высказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, важно предпринимать "шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17-21 годов до современного государства". Вятрович отметил, что этот вопрос необходимо вынести на рассмотрение Верховной рады.

"Очевидно, что нужны законодательные инициативы, которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украиной традиций Украинской Народной Республики", — заявил он.



Впрочем, историк добавил, что Акт провозглашения независимости Украины 1991 года пересматривать не следует.



УНР сформировалась в ходе революции 1917 года и была сравнительно небольшим государственным образованием. Позднее после появления на политической карте Украинской ССР со столицей в Харькове, ей передали территории, относившиеся в Российской империи не только к Малороссии, но также к Донбассу и Новороссии, — Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939-1940 годах в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году — Закарпатье, а в 1954 году — Крым.



Заявления Вятровича преследуют цель сформировать у граждан республики неприятие ко всему, что имеет отношение к России, считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.



При этом эксперт подчеркнул, что с научной точки зрения такая риторика ничем не подкреплена.



"Конечно, это абсолютно не соответствует действительности, потому что статус оккупации предусматривает полное исчерпание, эксплуатацию национальных богатств, ресурсов, полезных ископаемых, человеческого материала, отсутствие высшего образования, отсутствия какого-либо научного, интеллектуального, культурного развития", — сказал Безпалько.



В связи с этим он напомнил, что во времена СССР Украина "развивалась семимильными шагами" и получила огромный промышленный потенциал.



Удивило эксперта и то, что историк решил вести государственность именно от УНР. По его словам, "это было весьма эфемерное образование".



Безпалько пояснил, что Украинский институт национальной памяти занимается созданием такой украинской идентичности, которая должна носить антироссийский характер, под эти задачи и формируется псевдоисторическая база.



Если Украина признает "оккупацией" период нахождения в составе СССР, то она должна отказаться от переданных ей в советское время территорий, сказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.



"Надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", — заявил Калашников.



При этом депутат отметил, что такое обсуждение можно вести только в том случае, если относиться к заявлениям Вятровича серьезно.

