Коэн: у Путина в 2014 году не было причин провоцировать украинский конфликт

Историю украинского кризиса искажают политические мифы и профессиональная некомпетентность американских СМИ, считает почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов, специалист по России Стивен Коэн, слова которого приводит The Nation.



В ходе дискуссии с радиоведущим Джоном Бэчелором он отметил, что на пути разрешения этого кризиса стоят две противоположные версии его начала.



Первая — версия США — это исключительно "агрессия" Кремля и Путина. Вторая — версия России — это "агрессия" Евросоюза и НАТО, за которыми стоит Вашингтон. По мнению Коэна, в данной истории есть немало "дурных намерений, заблуждений и просчетов", однако в общем и целом версия Москвы, которую американские СМИ полностью игнорируют, является более близкой к историческим реалиям 2013-2014 годов.



Коэн напомнил, что в январе 2014 года у Путина, который тогда готовился к Олимпийским играм в Сочи, намереваясь продемонстрировать, что Россия — это независимый и достойный доверия партнер в международных делах, не было никаких причин провоцировать масштабный международный кризис с Западом или с "братской" Украиной.



"Разумные или нет, но все его шаги с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не "агрессивный" характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины", — сказал профессор.



Он также отметил, что начало кризиса было ускорено соглашением о "партнерстве", которое Евросоюз предложил заключить президенту Украины Виктору Януковичу и от которого последний отказался в ноябре 2013 года. Путин и его представители тогда старались убедить Евросоюз сделать экономическое соглашение с Украиной "трехсторонним", то есть включающим Москву. Как бы то ни было, лидеры ЕС отказались, внушив Киеву, что ему необходимо сделать выбор между Россией и Западом, добавил Коэн.



Профессор также заявил, что в течение многих лет западные структуры "вкладывали миллиарды долларов в Украину, чтобы подготовить ее к "цивилизационным" ценностям Запада. То есть "марш" на нее начался задолго до событий Майдана". Поэтому он выразил сомнения, можно ли вообще назвать переворот в феврале 2014 года "демократической революцией", учитывая, что часть олигархических сил остается на своих местах.



"Антидемократические корни нынешнего киевского режима продолжают сказываться на его работе. Президент Петр Порошенко стал крайне непопулярным среди украинцев. Его режим остается насквозь коррумпированным", — добавил Коэн.

