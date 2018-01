СКМ подала апелляцию на решение о замораживании активов Ахметова

Компания СКМ в понедельник подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на $820 млн, говорится в статье Financial Times со ссылкой на компанию.



Слушание по делу назначено на 27 февраля, отмечает издание



Согласно статье, представители СКМ "решительно возражали" портив принятого ранее определения суда.



В пресс-службе СКМ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили эту информацию.



Как сообщалось, Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment экс-главы правления обанкротившегося Родовид-банка Дениса Горбуненко, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Р.Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила Financial Times.



Согласно переданной истцом британскому изданию копии решения, Окружной суд Никосии вынес его 27 декабря 2017 года. У ответчика есть право до 8 января 2018 года подать апелляцию.



Как сообщило в начале декабря 2017 года Global Arbitration Review, Raga выиграла в инициированном им в 2016 году Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) деле, получив решения суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек.



Raga утверждала, что продала "Укртелеком" SCM SCM FO в 2013 году за $860 млн, которые должны были быть выплачены тремя траншами, однако из них поступил лишь первый на $100 млн.



В свою очередь, SCM FO заявляла, что Raga (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" – покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при приватизации. Речь, в частности, идет о создании телекоммуникационной сети спецназначения для украинских правительственных учреждений.



Требование о заморозке Raga пояснила рядом транзакций SCM SCM FO в 2014-2016 гг. по передаче активов, которые, по мнению истца, были проведены с убытками.



FT со ссылкой на Д.Горбуненко также указывает, что в это дело может быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен – Дмитрий Фирташ, чья Group DF участвовала в частичном финансировании покупки "Укртелекома" при его приватизации и которой Raga должна была около $300 млн.



Издание добавляет: хотя Д.Горбуненко приобрел Raga в 2013 году, переговоры о покупке Р.Ахметовым "Укртелекома" начались еще в 2012 году "по запросу" тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. По данным агентства "Интерфакс-Украина", Д.Горбуненко в последнее время близок к Д.Фирташу, в частности, он присутствовал на заседании австрийского суда по экстрадиции Д.Фирташа в США в 2017 году.



Как сообщалось, Фонд госимущества Украины (ФГИ) по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд).



Однако в 2017 году ФГИ обвинил "ЕСУ" в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность. Владелец "Укртелекома" заявил о намерении подать кассацию.



Параллельно с "ЕСУ" судятся государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов.



Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ООО "ЕСУ" за девять месяцев 2017 года сократило чистый убыток в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала. Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года.



Обязательства "ЕСУ" по облигациям, которые должны были быть погашены в марте-2017, на конец сентября прошлого года составляли 6,42 млрд грн (из них основная сумма - 4,4 млрд грн), по возвратной финпомощи "Укртелекома" – 0,74 млрд грн, нерезидентов – 3,53 млрд грн.



"Укртелеком" за девять месяцев 2017 года нарастил чистую прибыль почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,64 млрд грн при сокращении чистого дохода на 2,7% – до 4 млрд 627,71 млрд грн.