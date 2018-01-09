Российские военные отразили атаку беспилотников на объекты в Сирии

Российские военные в ночь на субботу успешно отразили атаку ударных беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Пострадавших и ущерба в результате нападения нет, сообщает в понедельник Минобороны РФ.



"С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам. Десять ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три - к пункту МТО (материально-технического обеспечения) ВМФ России в городе Тартус", - уточняется в сообщении.



При этом российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками, атаковавшими базы. "Шесть малоразмерных воздушных целей российским подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей", - говорится в сообщении ведомства.



"Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С1" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", - добавили в Минобороны.



В результате нападения объектам не было причинено никакого ущерба, подчеркнули в министерстве. "Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Российская авиабаза Хмеймим и пункт МТО ВМФ России в городе Тартус продолжают функционировать в плановом режиме", - указывается в сообщении ведомства.



Минобороны отмечает, что боевики при атаке на российские военные объекты впервые массированно использовали беспилотники самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров. Такие решения могли быть получены только от технологически развитой страны.



При этом семь аппаратов были сбиты, управление шестью удалось перехватить, причем три были посажены на подконтрольной военным РФ территории. В результате расшифровки данных с перехваченных беспилотников, отметили в ведомстве, было определено точное место их запуска.



"Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS. Техническая экспертиза захваченных летательных аппаратов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров", - говорится в сообщении ведомства.



"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах", - подчеркнули в Минобороны.



По данным министерства, все беспилотники террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. Кроме того, в самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства, отметили в Минобороны.



"В настоящее время компетентными российскими специалистами устанавливаются каналы поставки террористам данных технологий и устройств, а также изучается тип и происхождение взрывчатых смесей, использованных для СВУ (самодельных взрывных устройств)", - добавили в военном ведомстве.



Военные также отмечают, что использование боевиками в Сирии ударных беспилотников самолетного типа говорит о том, что они получили технологии, позволяющие устроить подобную атаку в любой стране.



"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", - говорится в сообщении ведомства.

