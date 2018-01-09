В Лос-Анджелесе в 75-й раз раздали "Золотые глобусы"

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Мероприятие прошло 7 января (в ночь на 8 января по московскому времени) в отеле Беверли-Хиллс.



Премию в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Она же была отмечена наградой за лучший сценарий, сообщается на официальном сайте премии.



Сыгравшая в "Трех билбордах" Фрэнсис Макдорманд завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса драматического фильма". Еще одну награду - в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" - за роль в этом фильме получил Сэм Рокуэлл.



Две награды были присуждены "Леди Берд" Греты Гервиг. Эта картина была признана "Лучшим фильмом-комедией или мюзиклом". Кроме того, сыгравшая в ней главную роль Сирша Ронан удостоилась приза в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле".



"Лучшим актером драматического фильма" был признан Гари Олдман за роль в картине "Темные времена". Победу в номинации "Лучший режиссер" одержал Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды". "Лучшим анимационным фильмом" по версии жюри "Золотого глобуса" стала мультипликационная лента "Тайна Коко" компании Pixar.



Награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" присудили картине немецкого режиссера Фатиха Акина "На пределе". Претендовавшая на этот приз кинолента российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" в итоге осталась без наград.



Телеведущую Опру Уинфри наградили почетной премией имени Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф.



А символический титул Посол "Золотого глобуса" 2018 получила Симона Гарсиа Джонсон, дочь актера Дуэйна Джонсона и продюсера Дэни Гарсиа.



"Золотой глобус" - награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Считается, что по престижности она уступает только "Оскару".







