План жизни в окружении врагов

Когда проходят новогодние праздники и в украинском политикуме наступает отрезвление (во всех смыслах этого слова), перед страной ребром встает вопрос: как жить дальше в плотном окружении врагов? Внешних и внутренних. Судя по лицам наших деятелей, точнее, отсутствию этих лиц в телевизоре, многие еще не вернулись с Мальдив и не вышли из состояния... застолья. Поэтому первая неделя года была спокойной. Даже гранаты бросали в три раза реже, чем обычно. Убийство Ноздровской, смерть Шона Карра и бунт грузин в 54-й бригаде не в счет. Но дальше все может измениться...



Самое тревожное событие года – это, безусловно, выборы Владимира Путина в президенты России. Хотя и ежу понятно, что Собчак – не Тимошенко, сюрпризы невозможны априори, а эксперты дискутируют лишь вокруг “победной цифры”, мы не ищем легких психологических путей, особенно на государственном уровне.



Всю зиму и начало весны, аж до 18 марта 2018 года, будем ждать провокаций из Москвы. Каких-нибудь. И, разумеется, противостоять им, планомерно отлавливая агентов Кремля. Не обязательно высокого уровня, как переводчик Гройсмана Станислав Ежов из Кабмина. Сойдут любые.



Даже пленные, которых президент лично встречал 27 декабря в Краматорске и Харькове с почетным караулом, вертолетами, самолетами и прочими торжествами, уже частично объявлены предателями и дезертирами. Не успели отгреметь фанфары, как из 73 освобожденных 14 оказались “засланными казачками”. Немалый процент. Посмотрим, что будет, когда обменянные пройдут “курс реабилитации в СБУ”.



Кстати, мне понравилось, как экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк сказал в прямом эфире “Канала 24” о кремлевско-агентурной проблеме: “Очень много шпионов в органах власти и на высших ступенях. Более чем половина чиновников самого высокого ранга имеют бизнес на территории России. Это уже признак того, что он может быть завербован и работать на ФСБ, на Российскую Федерацию. Имеют недвижимость, детей, семьи, которые там живут и учатся”.



Молодец мужик! Основательно подходит к вопросу. Сразу видно школу КГБ. Побольше бы таких специалистов! Мы бы тогда так позорно не промахнулись с Михо Саакашвили. Это же надо было такое натворить: пригрели агента Путина у себя на груди. Губернаторство ему дали, гражданство (правда, потом забрали и то и другое), равнялись как на реформатора. А он такой неблагодарный... Тьфу!



Вы все поняли? Путин уже разжигает тут покрышки. А после выборов в марте может запалить по полной. И в Донбассе тоже. Хотя иностранные эксперты нашего мнения не разделяют. И думают, что после президентских выборов может наметиться прогресс урегулирования кризиса на Донбассе

К слову, вы заметили, что, кроме “рождественских снайперов”, на информационном фронте по Донбассу тишина? А все потому, что политики на каникулах и никто народу не напоминает, что есть у нас такая перманентная проблема – АТО. Как сказали бы психотерапевты, “незакрытый гештальт”. Один Курт Волкер, похоже, никак не может понять, почему он крутится, аки белка в колесе, а КПД равен нулю

Как написала в колонке The Washinton Times вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, "похоже, что господин Саакашвили был готов заключить сделку с дьяволом... Он играет прямо на пользу России, и печальная правда заключается в том, что сознательно или подсознательно господин Саакашвили стал инструментом подрыва Украины...”. В общем, Цинцадзе все рассказала американцам про Саакашвили. Осталось теперь ждать, когда они ее колонку прочтут и отреагируют.А я тут Сергея Рахманина читаю в “Зеркале недели”. Тоже к вопросу о дестабилизации ситуации в Украине перед выборами в России в контексте агентурной работы Саакашвили. Рахманин умно пишет. Я так не умею. В конце статьи размером с небольшую повесть делает вывод, как сам отмечает, неутешительный: “Материалы, которыми располагает ГПУ (подлинные ли, сфабрикованные ли), попали в руки отечественных правоохранителей либо с тайного одобрения Москвы, либо напрямую из ФСБ. Кремль подсунул Киеву наживку. И, похоже, наша власть эту наживку заглотила. Рыбалка сулила гарантированный улов – как именно ни распорядилась бы полученными материалами Банковая, как именно ни повел бы себя в этой ситуации Саакашвили, как именно ни отреагировали бы на происходящее его сторонники, – повод для очередного расшатывания ситуации был обеспечен.Так и случилось. Случилось даже ярче, чем ожидалось. Путину остается только наблюдать, как два его врага отчаянно пытаются столкнуть друг друга с изъеденной коррозией коррупции политической крыши. На покрышки, уже разжигаемые внизу...” (конец цитаты).Вы все поняли? Путин уже разжигает тут покрышки. А после выборов в марте может запалить по полной. И в Донбассе тоже. Хотя иностранные эксперты нашего мнения не разделяют. И думают, что после президентских выборов может наметиться прогресс урегулирования кризиса на Донбассе.Наивные они такие. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль даже специально приезжал в Киев 3-4 января. Хотел лететь на Донбасс. Нашел время для визита, когда у нас все отдыхают. Пришлось вырвать из отпуска Павла Климкина, чтобы они с Габриэлем немного посидели в VIP-терминале аэропорта “Жуляны” (он же аэропорт “Киев”), пока помощники главы нашего МИДа лихорадочно искали исправный вертолет и трезвых пилотов. Шучу. Но в каждой шутке, как вы знаете, только доля шутки. Габриэлю объявили, что погода в АТО нелетная, и отправили “взад” в Берлин: разгребать правительственный кризис в Германии.Странные люди эти европейцы. У самих куча проблем. Немцы до сих пор не могут сформировать коалицию и назначить новое правительство. В Англии кошмар творится. Крупные корпорации, такие как HSBC и Goldman Sach, бегут из Лондона во Францию и Германию. Ни ЕС, ни Великобритания не могут понять, как им разойтись после Brexit. В Испании каталонский сепаратизм. В Италии выборы. В Швейцарии референдум по отношениям с ЕС. И все равно им есть дело до нас и до миротворцев ООН на Донбассе.Какие, на фиг, миротворцы! В Святой вечер весь Facebook обсуждал прицельную стрельбу снайперов на линии разграничения, о которой запостил Юрий Бирюков. При том, что у нас с ОРДЛО, кажись, рождественское перемирие – после “хлебного” и “школьного”. О чем вчера “вякнул” спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик, “призвав стороны конфликта на Донбассе к полному, устойчивому и бессрочному прекращению огня на линии разграничения”. И как мы будем придерживаться перемирия дальше, если там будут какие-то миротворцы стоять из Ганы или Кампучии? Мешать процессу установления “правильного” мира на Донбассе?К слову, вы заметили, что, кроме “рождественских снайперов”, на информационном фронте по Донбассу тишина? А все потому, что политики на каникулах и никто народу не напоминает, что есть у нас такая перманентная проблема – АТО. Как сказали бы психотерапевты, “незакрытый гештальт”. Один Курт Волкер, похоже, никак не может понять, почему он крутится, аки белка в колесе, а КПД равен нулю. Написал 5 января у себя в Twitter: "An insightful piece by @ARVershbow: "How to Bring Peace to the Donbas. (Yes, It’s Possible)" writing for the @AtlanticCouncil. Вот бедняга! Никто ему не огласил команду “вольно!”?Мы же на самом деле надеемся, что американцы с нас слезут по “донецкому вопросу”, поскольку у них тоже выборы. Не президентские, как в России, но тоже важные. Напомню, что в ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в Палату представителей. Это главное испытание для Дональда Трампа. Если на выборах победят демократы, то импичмент станет для президента США более реальной перспективой. А если демократы проиграют, я интуитивно не завидую Хиллари Клинтон и ее “спецбригаде” по травле президента.Что у нас в обозримой перспективе еще из достойных внимания мировых событий? Ну, как же – Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. И там, и там нас могли поджидать враги. Особое напряжение вызывал "футбольный мундиаль" в июне. Дело в том, что он проходит в России. Мы, конечно, переживали, чтобы “агрессоры” не отомстили нам за Юлию Самойлову на «Евровидении» какой-то поганкой. Вы наверняка помните эту историю. Но проблема решилась сама собой: сборная Украины “кривенько” провела сезон и на ЧМ не попала.Остается пережить в феврале зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане (вот уж название – с первого раза не выговоришь!). Все знают, что Южная Корея как принимающая сторона рассчитывает на участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года, несмотря на дисквалификацию сборной МОКом.Пока еще непонятно, что там будет. И приедут ли россияне. Ходят слухи, что в Пхёнчхан собираются российские болельщики, чтобы петь гимн России, носить российскую олимпийскую форму и размахивать их триколором. И как в этих условиях вести себя сознательным украинским болельщикам, если такие индивидуумы все же доберутся до Южной Кореи? Так же беззаботно, как в 2014 году в Сочи (где мы взяли аж две медали – золото и серебро)? Но то ж было еще во время майдана (с 7 по 23 февраля 2014-го). Мы тогда просто не сформировали до конца идейно правильный образ врага и грамотную позицию по отношению к нему.А сейчас с этим все очень строго. Особенно в условиях ожидания провокаций Путина в его предвыборный период. Тем более что и наш предвыборный период не за горами. Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. А парламента – 27 октября 2019 года. То есть 2018 год нам надо прожить так, чтобы в марте и октябре 2019-го не было мучительно больно. Именно поэтому я не сомневаюсь, что стране в 2018-м как минимум скучно не будет. И враги нам в этом помогут.