#порканато

Страшный скандал разгорается в украинских СМИ с подачи наших стратегических американских партнеров. Десятки политологов на телеканале «112» вынуждены объяснять странные и непоследовательные действия военного командования США. Выглядят они крайне взволнованными и, по всей видимости, потеют. Та же фигня на «Ньюсван». Оказывается, на январь запланирована встреча командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертисом Скапаротти с… Нет, вы не поверите! Кертис будет встречаться с начальником штаба российской армии Валерием Герасимовым. Как?!



Аналитики, в спешном порядке отловленные возле мусорных бачков, пытались успокоить взволнованную многомиллионную общественность. Всех трех человек. Говорили, что это вовсе не зрада, а совсем наоборот – попытка предотвратить военные инциденты, вызванные «непродуманными и истерическими действиями невменяемого руководства Кремля». Однако их слова не успокаивали сыновей и дочерей шумерской цивилизации. В патриотических пабликах явственно стало подгорать. Что будет с поставками вожделенных «Джавелинов» в свете возобновившихся военных контактов между США и РФ? Плюнет ли Кертис в лицо российской военщине или будет униженно просить не троллить в воздухе американские истребители? Изменился ли курс Альянса по отношению к «империи зла»? Какое место занимает Украина в новом переговорном процессе?



На последний вопрос существует четкий и понятный ответ: никакого. Самая мощная армия Европы, сдерживающая четвертый год танковую армаду картонных танков агрессора, вынесена за скобки контактов на уровне высшего руководства двух держав. А вот что касается других, крайне актуальных для пациентов Житомирского психиатрического диспансера вопросов, то тут полной ясности нет. Явно попахивает «зрадой», и волонтерская общественность в лице офисных хомячков явственно различает этот запах.



Только-только экспертам удалось разрулить непростую ситуацию возобновления военных контактов между США и РФ, как какой-то «BellingCat» (исследовательский проект с американскими корнями) анонсировал появление пошлой статьи о «полке «Азов». Якобы истинные украинские патриоты-зороастрийцы давно уже вооружены неким «американским летальным оружием»

Что делать в подобной ситуации? Сразу отвергнем предложение приделать член муравью. Это не наш метод. Прежде всего сохранять полное спокойствие и терпеливо ждать «Джавелинов». Затем выдвинуть однозначный ультиматум НАТО: или вы прерываете любые сношения с враждебной страной, напавшей на независимую, суверенную Украину с целью агрессивной аннексии, либо мы за себя не ручаемся

Даже заявление НАТО о том, что «возобновление переговоров с военным руководством РФ не противоречит политике Альянса в отношении России», не успокоило пассионарную часть нации. Политологи «112-го» телеканала осторожно намекают на «смену приоритетов Вашингтона», некие «уступки, на которые вынуждена пойти администрация Дональда Трампа». И им можно верить, поскольку эксперты и аналитики в студии очень непринужденно оперируют такими терминами, как «Трамп подумал», «Путин осознал и испугался», «российские бизнесмены каждый день давят на Кремль». Один политолог даже попытался проанализировать предвыборную программу Владимира Владимировича с точки зрения установления «глобальной империалистической экспансии». Но быстро запутался в терминах и почувствовал, что вступил на скользкую тропу «измены национальным интересам». Кроме того, ведущий всеми силами старался дать гостю студии понять, что тот му...к, используя для этого невербальные методы общения.Только-только экспертам удалось разрулить непростую ситуацию возобновления военных контактов между США и РФ, как какой-то «BellingCat» (исследовательский проект с американскими корнями) анонсировал появление пошлой статьи о «полке «Азов». Якобы истинные украинские патриоты-зороастрийцы давно уже вооружены неким «американским летальным оружием». Казалось бы, вообще нет повода для скандала. «Полк «Азов» известен своей непримиримой позицией по отношению к врагам нации, которых он склонен уничтожать во всех проявлениях. Почему нашего стратегического партнера так волнует наличие у «азовцев» американского летального оружия? Они пошло утверждают, что не давали им «леталку». И якобы поэтому их беспокоит проблема утраты контроля Киева за распространением американской военной помощи. То контрбатарейный радар под Дебальцево про...ли, то у добробата появились какие-то летальные системы. На мой взгляд, это полная чушь и бред. Кому как не «Азову» давать новейшее американское оружие, в том числе и глубоко модернизированные гранатометы РПГ, к которым в Штатах приделана удобная ручка для переноски?Опять-таки, те же «Джавелины» больше нужны в Киеве, чтобы дать решительный и бескомпромиссный отпор путинским танкам в районе Троещины. И именно батальон «Азов» станет последним рубежом защиты Украины, ее культурного и идеологического наследия в лице спикера Парубия и других выдающихся мыслителей современности, в частности премьера Гройсмана.Эти «белингады» должны внимательно базар свой фильтровать. У нас и так возникли неприятные вопросы к руководству НАТО. По ходу, они там сливают нацию. Сначала Курт Волкер с Сурковым о чем-то договариваются, не ставя в известность нашего Климкина. Тот шлет официальные запросы, поскольку думает, что возглавляет Министерство иностранных дел Украины. А его, такого европейского и позитивного, посылают обратно. Неприятная ситуация. Явно кремлевские хакеры нагнетают обстановку. Не знаю, как они к этому причастны, но без них точно не обошлось. Даже в Мексике они пытаются повлиять на ход выборов. Поэтому скандал с «белингадами» стопудово инспирирован именно ими.Что делать в подобной ситуации? Сразу отвергнем предложение приделать член муравью. Это не наш метод. Прежде всего сохранять полное спокойствие и терпеливо ждать «Джавелинов». Затем выдвинуть однозначный ультиматум НАТО: или вы прерываете любые сношения с враждебной страной, напавшей на независимую, суверенную Украину с целью агрессивной аннексии, либо мы за себя не ручаемся. А не ручаемся мы за себя уже давно. Пусть их военное руководство делает соответствующие выводы.