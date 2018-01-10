Саакашвили намерен возобновить митинги в Киеве

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января, сообщила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская.



В середине декабря Саакашвили заявил, что в ближайшее время не будет призывать к многочисленным митингам из-за событий у Октябрьского дворца в центре Киева.



"Двадцать первого января в воскресенье состоится марш", — цитирует во вторник слова Баграновской агентство "Украинские новости". Она также сообщила, что убирать палаточный городок у здания Верховной рады не будут.



Сторонники Саакашвили ранее неоднократно проводили марши и митинги за принятие закона об импичменте. После акции 17 декабря сторонники экс-президента Грузии попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже, после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к Верховной раде. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации и что являются сторонниками мирного протеста. Полиция сообщила о возбуждении по факту произошедшего трех уголовных дел.



С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

