Адвокат: Киев пытается отстранить неудобных адвокатов от дела Януковича

Украинская власть предпринимает значительные усилия, чтобы отстранить неудобных адвокатов от суда над бывшим президентом страны Виктором Януковичем по делу о массовых беспорядках в Киеве зимой 2014 года. Об этом заявил во вторник адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.



"Мы делаем вывод, что власть предпринимает шаги, направленные на отстранение неудобных адвокатов от процесса. Мы будем оставаться во всех [судебных] процессах", - прокомментировал он телеканалу "112. Украина" факт обращения Печерского районного суда Киева в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры украинской столицы с инициативой привлечь к ответственности защиту бывшего президента.



Сердюк отметил, что еще одним свидетельством таких намерений властей стало решение Печерского суда назначить Януковичу государственного адвоката на процессе о беспорядках. Он пояснил, что это было заведомо неправосудное решение, так как защита участвовала в допросе свидетелей на слушаниях дела, в котором экс-президента обвиняют в госизмене. Сердюк подчеркнул, что суд был уведомлен об этой ситуации в установленном порядке.



"Мы обратимся во все международные организации, планируется обращение к послам, к Госдепу с просьбой обратить внимание на эту незаконную ситуацию, на эти неправомерные действия Украины", - указал адвокат.



Ранее судья Печерского суда Киева обратилась в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры столицы с ходатайством о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов объединения "Авер Лекс", которые представляют интересы Януковича в судах страны. Эта инициатива была обоснована якобы имевшими место "нарушениями [защитниками] присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей".



В настоящий момент прокуратура добивается в суде продления сроков досудебного расследования обстоятельств беспорядков и стрельбы в центре Киеве 18-20 февраля 2014 года, в результате чего было убито более 80 человек, а сотни получили ранения. Ранее суд отклонил просьбы адвокатов перенести дело в другую инстанцию, вызвать Януковича на судебное заседание, обеспечить его участие в форме видеоконференции и вызвать потерпевших. Также не было удовлетворено ходатайство защиты об отводе судьи.

