Польша в два раза увеличила экспорт газа в Украину

Польша удвоила экспорт природного газа в Украину по итогам 2017 года – до 700 млн кубометров. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление польской нефтегазовой компании PGNiG.



"Всего за 17 месяцев – с августа 2016 года по декабрь 2017 года – польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 млрд кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров", – говорится в сообщении.



Вице-президент PGNiG Мачей Вожняк заявил, что "эти результаты очень радуют".



"Наши поставки надежны и безопасны, что имеет большое значение для Украины. Портфель газа в нашем предложении хорошо диверсифицирован: он происходит от нашего внутреннего производства в Польше и от различных направлений импорта", – добавил он.

