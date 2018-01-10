Гроздья безвизового гнева

Самой актуальной проблемой нации в новом году является сохранение исторического достижения мирового уровня в виде безвиза. Да, «парижские круассаны», «Венская опера» и «фантастический кофе в Братиславе» – это очень круто. Но мы же прекрасно понимаем, зачем нужен безвиз для настоящих патриотов, которые под руководством мудрого афганского лидера мерзли на мероприятиях, посвященных революции достоинства. В стране стало трудно жить. Продуманная реформаторская политика руководства нации уверенно делает страну не совсем пригодной для проживания.



Безвизовый режим позволяет наиболее находчивым представителям социума, сконцентрированного в колыбели всех местных революций (Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская области), снискать на хлеб насущный без обязательного посещения Дрезденской галереи. Нет, конечно же, есть представители нации, готовые наведаться в сокровищницу европейской культуры с целью туризма. Лохи никогда не переведутся. Но подавляющая масса настроена более прагматично. Что дает безвиз? Прежде всего, это «бляхи». Авто на литовских и польских номерах прочно вошли в нашу жизнь. Иногда мне кажется, что я еду в каком-то польском городе, поскольку круглом «мерсы» и «пассаты» на краковских, жешувских и других «шипящих» номерах. Дешевые машины, купленные на престижных польских и немецких свалках, стали видимым достижением безвиза. Раньше это удовольствие было доступно лишь жителям расово правильных приграничных областей. У них были «карты поляка», право на «трансграничное сообщение» и прочие предлоги пересекать кордон каждые пять дней. После безвиза радость от приобретения подержанного «Фольксвагена» стала доступна жителям Днепропетровска, Киева, Харькова и других населенных пунктов нашей уникальной цивилизации. Безусловно, официальные революционные власти пытались как-то приучить «бляхарей» (владельцы авто на иностранных номерах) платить в бюджет. Но те пообещали организовать автомайдан и провели предупредительную акцию. Власть сменила памперсы и сделала вид, что ничего не происходит. Поскольку «за что стоял майдан»? То-то же. Однако в комитетах Верховной Рады, а также в пустых коридорах Кабмина упыри, барыги и прочие представители истэблишмента продолжают вынашивать коварные планы налогообложения «бляхарей». Те самоорганизуются, обещают приехать в Киев и показать настоящий майдан.



Мощный приток «блях» позволил наконец-то избавиться от такой обузы, как местный автопром. Испустил дух последний украинский «Ланос». Выпуск этой самой любимой украинцами модели прекращен, поскольку данное одноразовое изделие не выдержало конкуренции с евросвалками. Освободившиеся ресурсы мы бросим на освоение межзвездного и околоземного пространства

Агенты Кремля нанесли еще один удар: они ограничили доступ нации к любимому «Али-экспрессу». Отныне каждый шумер может получать три посылки с товарами в месяц на сумму в жалкие сто пятьдесят евро. А ведь на них тоже базируется благополучие нации. Как же прожить без европейских товаров кетайского производства? Гроздья безвизового гнева наливаются в Украине

Мощный приток «блях» позволил наконец-то избавиться от такой обузы, как местный автопром. Испустил дух последний украинский «Ланос». Выпуск этой самой любимой украинцами модели прекращен, поскольку данное одноразовое изделие не выдержало конкуренции с евросвалками. Освободившиеся ресурсы мы бросим на освоение межзвездного и околоземного пространства. Попытки Минтранса пересадить нацию на самый дешевый автомобиль в мире индийского производства стремительно провалились. Bajaj, конечно же, прекрасен, поскольку оборудован двумя бардачками и багажником, в котором можно перевозить тридцать килограммов картошки. Однако за четыре штуки долларов можно купить вполне приличный «Рендж-Ровер» под Жешувом с почти целым кожаным салоном.Вторым позитивом от введения безвиза стало резкое увеличение потока украинцев в Польшу. Они, в принципе, и хотели бы попить «кофейку в Братиславе», но пока вынуждены помогать полякам справляться с дефицитом неквалифицированной рабочей силы. Наши побратимы очень корректно обходятся с трудовыми мигрантами-шумерами. Их одевают в специальную жовто-блакитную рабочую форму. Чтобы подчеркнуть идентичность данных индивидуумов и уберечь окружающих от нежелательных контактов. Периодически между внешнеполитическими ведомствами двух братских стран возникают интересные срачи. То появляются расхождения в подсчете общей массы шумеров, пребывающих в курятниках Польши, то начинается дискурс по поводу эксгумации польских могилок в Украине. Но, безусловно, все происходит очень корректно, без АТО.И, наконец, третий позитив безвиза связан с развитием современных логистических старт-апов. Поскольку гривна постоянно «укрепляется», то цены в маркетах стран-соседей приятно удивляют древних шумеров. Кстати, есть гипотеза, что шумер – это сокращение от «ще не вмерла». Древний гимн ассирийцев, если кто не знает. Но не важно. Главное, что можно съездить в ту же Польшу, затариться европейскими товарами и внести тем самым свой вклад в дело евроассоциации. Свободная торговая зона, х...ле. Раньше так было с Турцией. Но с тех пор Украина значительно дальше продвинулась в деле установления демократических прав и свобод сексуальных меньшинств. «Бусики», забитые чудесными коробочками и упитанными обладателями биометрических паспортов, стали маркером, свидетельствующим о близости экономического рывка. Страна стала настолько развитой, что лекарства, продукты, памперсы… да практически все выгодно покупать в ЕС. И продавать в Украине по европейским ценам. Передовая рыночная модель.Однако агенты Путина в Раде и Кабмине пытаются сорвать этот чудесный источник благополучия маленьких безвизовых украинцев. С 1 января 2018 года вступили в действие диктаторские ограничения в отношении правил перемещения товаров через госграницу. Беспошлинно разрешается перемещать на одно безвизовое рыло добра на сумму до пятисот евро и весом до 50 кг. С…ка, как жить дальше? Норму специально придумали для тех, кто «въезжает в страну не чаще одного раза в 72 часа». Другими словами, для экономической основы нации – трудолюбивых «челноков», перемещающих через кордон тонны груза. Начались беспорядки. Три пункта пропуска на польско-украинском кордоне заблокированы возмущенными безвизовцами. За что стоял майдан?!Ситуация будет продолжать накаляться, поскольку зависли гигантские объемы европейской продукции, включая стиральный порошок и памперсы. Платить за «перевес» никто не собирается. Да за пару безвизовых трусов настоящий шумер порвет всю пограничную смену. Включительно с собакой и рентгеновской установкой для проверки фур. Ребята, не шутите с огнем. Иначе к «бляхарям» присоединятся «челноки» и такого майдана вы точно никогда раньше не видели. Страшно даже подумать, куда будут пихать резко подорожавший польский стиральный порошок. Поэтому безвиз в опасности. Без «блях» и «челноков» он и на фиг никому не нужен.Кроме того, агенты Кремля нанесли еще один удар: они ограничили доступ нации к любимому «Али-экспрессу». Отныне каждый шумер может получать три посылки с товарами в месяц на сумму в жалкие сто пятьдесят евро. А ведь на них тоже базируется благополучие нации. Как же прожить без европейских товаров кетайского производства? Гроздья безвизового гнева наливаются в Украине. Не важно, чем наливаются, но нация возмущена.