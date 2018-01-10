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Доска Евминова – польза для позвоночника
Профилактор, или как его еще называют доска Евминова - это простое, но очень эффективное оборудование для лечения спины. Принцип заключается в щадящем, постепенном растяжении позвоночного столба, которое происходит благодаря собственному весу человека. Упражнения на наклонной доске разгружает межпозвонковые суставы, что в свою очередь снимает ущемление нервных корешков. Так же тренажер для спины и позвоночника предназначен для расслабления спазмированных мышц, нормализации их тонуса путем растяжения.
Что лечит профилактор Евминова:
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Остеохондроз
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Заболевание Бехтерева
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Спондилоартроз
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Коксартроз
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Лордоз
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Контрактуры суставов рук и ног
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Радикулит
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Люмбаго
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Сколиотические заболевания
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Грыжи межпозвоночных дисков
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Нарушения осанки
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Кифоз
Занятия на доске Евминова носят индивидуальный характер. Наклон тренажера, комплекс упражнений, нагрузка подбираются с учетом состояния здоровья человека, его возраста, физических способностей. Но в любом случае, лечебная гимнастика проходит в щадящем режиме, размеренном темпе, нагрузка по силам и абсолютно безопасна для пациентов любого возраста.
Реабилитологи, которые постоянно проводят ЛФК с помощью доски Евминова отмечают: упражнения запускают внутренние биомеханизмы самовосстановления в организме. Помимо пользы для спины, регулярные упражнения на профилакторе укрепляют мышечный корсет, снимают мышечные и суставные боли, тело приобретает гибкость и выносливость, уходит лишний вес. Так же улучшаются обменные процессы, что в вою очередь положительно сказывается на работе внутренних органов.
Тренажер Евминова может использоваться как для лечения спины, так и для профилактики многих заболеваний. Он поможет избежать проблем с позвоночником людям, которые много работают сидя за компьютером, в машине. Купить профилактор часто рекомендуют спортсменам и тем, чья профессия связана с поднятием тяжестей. Гимнастика на наклонной доске крайне полезна для подростков. С ее помощью у школьника или студента формируется правильная осанка: прорабатываются глубокие мышцы спины, которые держат позвоночный столб. Помимо этого, лечебно-профилактическая гимнастика на доске Евминова повышает выносливость, физическую и умственную работоспособность.
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