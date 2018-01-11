Власти Киева закрыли цирк "Кобзов" из-за вспышки кори

Киевская городская государственная администрация временно запретил работу цирка "Кобзов" из-за вспышки кори в столице.



Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.



"В данном заведении есть один заболевший. Он заболел еще в декабре. В связи с тем, что сотрудники данного заведения несистематически проходят медосмотры, было принято решение о прекращении работы данного заведения на территории Киева", - сказал он.



На данный момент принято решение о прекращении работы на 1 месяц. Напомним, в Киеве с начала года корью заболел 61 человек, но карантин вводить не будут. Ранее сообщалось, что часть заболевших посещала цирк "Кобзов".

