Должна ли быть переписана Всеобщая декларация прав человека?

2018 год — это год 70-летия провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Неплохо было бы в этот юбилейный год вернуться к основному тексту этого документа. Безусловно, многие из прав были сформулированы задолго до 10 декабря 1948 года в правовых, религиозных или конституционных документах. Но это впервые, когда права человека были объявлены универсальными. Вот тут надо немного сбавить тон. Так называемая Всеобщая декларация была разработана комитетом, в который не входил ни один чернокожий, мусульманин и индус.

Декларация была принята только 50 государствами из 58 тогдашних членов ООН, 8 из них воздержались: Южная Африка, Саудовская Аравия и все коммунистические государства.



Было заявлено, что ВДПЧ стоит не больше, чем письмо Деду Морозу, поскольку она не имеет обязательной юридической силы. Но уже в 1948 году было принято решение, что декларация должна включать в себя договоры о гражданских, политических и социально-экономических правах, которые государствам будет предложено ратифицировать. Обсуждение длилось очень долго, и эти договоры были приняты только в 1966 году из-за несогласия по некоторым статьям коммунистических государств. Были созданы специальные комитеты для изучения отчетов государств о применении этих договоров. С 1951 года был принят ряд других конвенций по правам человека, в том числе касающихся статуса беженцев (1951 год), расовой дискриминации (1965 год), прав женщин (1979 год), пыток (1984 год), прав ребенка (1989 год), насильственных исчезновений (2006 год). В это же время Совет Европы, членом которого является Швейцария, принял Европейскую конвенцию о правах человека (1950 год), а затем еще несколько конвенций, в частности, о предотвращении пыток (1987 год).



Список замечаний



Следует признать, что 30 статей ВДПЧ никогда не были полностью применены ни в одной стране (даже Швейцарии), но это не смогло предотвратить серьезнейших нарушений во время многочисленных войн, большинство из которых велось странами, поддерживающими ее (войны в Алжире, Вьетнаме). В то же время продолжались зверства в ГУЛАГе в СССР, культурная революция в Китае, латиноамериканские диктатуры (Чили, Аргентина, Гондурас, Гватемала). Затем разразились войны в Югославии, на Ближнем Востоке, в Африке.



Но даже если декларация не имела обязательной силы, ее заслуга состоит в том, что она провозгласила определенные основные принципы: такие как гендерное равенство, права детей, семья как основная ячейка, право на здоровье, образование, культуру. Она осудила пытки, жестокое обращение, расизм, дискриминацию. Декларация подтвердила, что у людей есть обязанности. В преамбуле Всеобщей декларации прав человека записано, что человек может быть вынужден прибегать к восстанию против угнетения.



Существует много критических замечаний к документу:



— Мы уже упоминали об отсутствии колонизированных стран при составлении документа, отсутствии редактора-мусульманина.



— Мы также упоминали, что принятие договоров применялось очень медленно и далеко не все страны их ратифицировали.



— Мы также сожалеем о верховенстве индивидуальных прав, а не коллективных прав (за исключением профсоюзов), прав народов, которые были колонизированы.



— Еще совсем недавно отсутствовали коллективные права для всего человечества: право жить в мире, право жить в здоровой окружающей среде, уважать природу.



— Было отмечено, что худшие нарушения прав человека часто совершаются неправительственными организациями (террористическими группировками, мафией).



Переломный момент 11 сентября 2001 года



Некоторые предложили переписать эту декларацию. Это может стать опасным предприятием, поскольку существует риск, например, введения права на свободное предпринимательство, права на клонирование, права большинства навязывать свою волю меньшинству. Лучше сохранить документ, в том виде, в котором он был принят в 1948 году, и попытаться обеспечить его соблюдение во всех странах.



Когда я начал работать в области прав человека в 1970-х годах, существовала надежда, что понемногу в большинстве стран мира будут соблюдаться основные принципы ВДПЧ. Падение Берлинской стены в 1989 году и режима апартеида в 1994 году подогревали эту надежду. Но нас ждало разочарование. Самой темной датой стало 11 сентября 2001 года, потому что проблемы прав человека были отодвинуты в рамках борьбы с терроризмом. США, Россия, а также европейские, арабские, африканские, латиноамериканские страны и даже Швейцария отодвинули проблемы прав человека на задний план во имя безопасности. Поэтому сейчас очень важно вспомнить основные права, провозглашенные в 1948 году.



Источник: L'Opinion



