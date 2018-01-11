США направят в Европу танковую бригаду летом 2018 года

США направят в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии в рамках ротации своих сил в Европе. Об этом сообщила в четверг миссия США при НАТО.



"Американская армия направит в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе, в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve", - говорится в заявлении миссии НАТО.



Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года. По официальной формулировке США и НАТО ее цель - "восстановление уверенности" (reassurance) Восточноевропейских государств, после воссоединения Крыма с Россией. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в значительно участившихся многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

