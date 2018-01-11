Мингарелли: в Украине нужно немедленно создать Антикоррупционный суд

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине срочно должен быть создан Антикоррупционный суд. Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает УНН.



"Мы, прежде всего, должны укрепить созданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции и др. Также срочно, немедленно нужно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, о чем очень долго говорит и на чем настаивает Венецианская комиссия", - заявил Х.Мингарелли.



Также посол ЕС отметил, что нужно, чтобы срочно Национальное агентство по предупреждению коррупции получило возможность и ресурсы для проверки электронных деклараций. Кроме того, он отметил, что "требование о декларировании доходов общественных активистов должно быть снято".

