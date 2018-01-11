Ford обвинили в манипулировании информацией о дизелях

В США подали в суд на американский автоконцерн Ford, его обвиняют в манипулировании дизельными двигателями. В исковом заявлении адвокатской конторы Hagens Berman Sobol, внесенном на рассмотрение в среду, 10 января, утверждается, что Ford использовал те же мошеннические методы, что и немецкий автоконцерн Volkswagen, чтобы успешно пройти тесты на содержание вредных веществ в выхлопах моторов.



В документе говорится, что соответствующие технологии были использованы в моделях внедорожников F-250 и F-350. В реальных условиях моторы этих автомобилей выбрасывают вдвое больше окислов азота, чем допустимо. В исковом заявлении в качестве обвиняемого назван и немецкий поставщик комплектующих Bosch.



Контора Hagens Berman Sobol активно участвовала в исках против концерна VW, согласовывая многомиллиардные суммы компенсаций, отмечает агентство Reuters.



Ford отверг выдвинутые против него обвинения, подчеркнув, что все производимые им автомобили отвечают нормам, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA).



Со своей стороны Bosch завил, что он весьма серьезно воспринял обвинения в манипулировании софтом дизельных двигателей, однако отказался высказаться по поводу деталей расследований и исков.

