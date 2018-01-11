Германия сделала США предложение по ядерной сделке с Ираном

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал США рассматривать ядерную сделку с Ираном 2015 год отдельным вопросом и воспринимать без увязки с программой по баллистическим ракетам и роли этой страны в сирийской войне, сообщает Reuters.



«Мы должны отделять эти две вещи друг от друга: мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном… и сложную роль, которую эта страна играет в регионе», – сказал Габриэль, выступая перед встречей со своими коллегами из Ирана, Великобритании, Франции и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

