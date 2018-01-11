Украинские дипломаты будут проходить обязательную психиатрическую проверку

Украинские дипломаты будут проходить обязательную психиатрическую проверку

Кабмин обязал кандидатов на дипломатическую службу проходить обязательную психиатрическую проверку. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 11 января, передают "Украинские Новости".

В пояснительной записке к документу сказано, что он разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы.

Указано, что работники дипслужб находятся под "повышенной психоэмоциональной нагрузкой" во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью".