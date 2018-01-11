Украинские дипломаты будут проходить обязательную психиатрическую проверку

Кабмин обязал кандидатов на дипломатическую службу проходить обязательную психиатрическую проверку. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 11 января, передают "Украинские Новости".



В пояснительной записке к документу сказано, что он разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы.



Указано, что работники дипслужб находятся под "повышенной психоэмоциональной нагрузкой" во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью".

