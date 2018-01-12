В Украине пройдут шесть учений с военными НАТО

На территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений, в которых примут участие военнослужащие армий стран НАТО. Список таких учений появился в тексте соответствующего законопроекта №7428, который внес президент Петр Порошенко в Верховную Раду 21 декабря 2017 года.

