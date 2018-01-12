10 украинских визовых центров начнут работу в 8 странах с 15 января – МИД

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает, что с 15 января текущего года новые 10 визовых центров начнут свою работу в 8 странах мира.



"15 января 2018 года начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", - говорится в сообщении Департамента на странице в Фейсбуке в пятницу.



В частности, визовые центры открываются в Анголе (г.Луанда), Египте (г.Каир), Индии (г.Дели), Китае (города Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г.Бейрут), Марокко (г.Рабат), Нигерии (г.Абуджа), Тунисе (г.Тунис). В МИД указали, что новые визовые центры будут функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.



"Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности)", - разъяснили в МИД.

