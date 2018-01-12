Проблема коррупции в Украине преувеличена – Гройсман

Проблема коррупции в Украине используется многими недоброжилателями для нагнетания ситуации. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes, которое он опубликовал у себя в пятницу, 12 января, в Facebook. "Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране.



Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена... И я считаю, что это преувеличено", – сказал Гройсман.



По его мнению, коррупцию во многих сферах удалось победить, но недоброжелатели продолжают муссировать эту тему, создавая негативный фон вокруг Украины.



Значительными достижениями в борьбе с коррупцией Гройсман назвал введение в эксплуатацию системы Интернет-закупок "Prozorro", децентрализацию бюджета, уравнивание государственной и коммерческой ставки на газ, покупку лекарств с помощью международных организаций.



Кроме того, одним из важнейших этапов борьбы с коррупцией, премьер назвал успешную приватизацию.

