Украина исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС за 10 дней

По состоянию на 11 января Украина на 100% исчерпала годовые квоты на беспошлинную поставку в ЕС меда, виноградного и яблочного сока. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в Facebook.



"На календаре – 11 января, а 100% экспортной квоты на поставки меда в ЕС уже выбраны, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен. Понятно, что экспорт на этом не останавливается, просто продолжается на общих основаниях (к счастью, украинский продукт является конкурентным на европейском рынке даже за пределами автономных преференций). Но в то же время дата 11.01 и нулевой баланс свидетельствуют о сверхвысоком потенциале этой отрасли", - заявил Мартынюк.



Он также сообщил, что в Украине насчитывается около 400 000 пчеловодов, которые суммарно производят в среднем 70 тыс тонн меда в год, что является самым высоким показателем в Европе.



"Почти 57 тыс. тонн, или 80% всего украинского меда экспортируется - в основном в Европейский Союз. Потенциал производства, исходя из посевов медоносных растений - до 140 тыс. тонн меда в год, вдвое больше текущих объемов", - заявил Мартынюк.



Украина имеет большой рынок сбыта и потенциал производства, однако, камнем преткновения, по словам Мартынюка, является отсутствие обязательных требований к качеству меда.



"Существующий государственный стандарт является добровольным. В то же время, в рамках Соглашения об Ассоциации, Украина обязалась внедрить европейские требования к меду. Дедлайн - конец следующего года", - добавил Мартынюк.



Он также отметил, что за первую декаду января полностью использованы квоты на экспорт виноградного и яблочного сока (14 тыс. тонн) и существенный процент использования (до 25%) в категориях продукции птицеводства.

