Дипломатия палаты №6

Я так долго писал об этом, а на написанное так долго никто не обращал внимания, что, признаюсь честно, даже начал сомневаться: правильно ли я все вижу? И, может, это я не понимаю величия продуктивной украинской дипломатии, а ее глава в последние годы, младший научный сотрудник киевского Института сварки Павел Климкин – это Шарль Морис де Талейран наших дней? И вот – бинго! – не прошло и четырех лет после майдана, максимально освободившего творчески-политическую энергию нации шумеров, укров и ариев в постижении окружающего мира, как понадобились справки.



Правильные справки правильным людям – украинским дипломатам от психиатров. Так решил Кабмин под началом Вовы Гройсмана, самого видного реформатора-рыночника (работал директором колхозрынка в Виннице) наших дней с сомнительным заочным высшим образованием, который, наконец-то, по достоинству оценил «здобуткы» своей страны на дипломатической ниве. И согласился с документом, разработанным в МИД Украины и гласящим, что справки из дурдома украинским дипломатам необходимы кровно «для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой на работников дипслужбы, в частности во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью».



Оно и понятно – нагрузки огромные! Начал, к примеру, укродипломат говорить в желтой жаркой Африке об инвестициях для холодной белой Украины, а в ответ полетели какашки. Потому что макаки, которых по недомыслию и в связи с психоэмоциональными нагрузками в виде местной бормотухи он принял за автохтонное население, не понимают таких слов – им самим бананы подавай. А для дипломата стресс? А как же. Справка нужна? Нужна. Правда, перед назначением желательно бы. Но то такое, если ты патриот, то порядок выдачи не так и важен. Главное – слова гимна знать.



И я не зря ведь упомянул Африку. Руководство Украины поставило задачу перед возрождающейся экономикой шумеров – завалить украинской продукцией весь «третий мир». А Африка – это самое то и есть. Одна беда: даже патриотические политологи-подпевалы признают, что не хватает Украине качественных дипломатов. Хоть со справками, хоть без них, а многие ключевые и важные для Украины страны не охвачены посольствами, а значит, никого нигде и ничем украинским заваливать пока не получается. Ну, может быть, теперь, когда Гройсман серьезно взялся за дипломатию и в украинских дурдомах пройдут дополнительные освидетельствование таланты во всех палатах №6, то дипкорпус основательно обновится и укрепится. И правда, чего на отечественных талейранов магнезию и прочее успокоительное переводить, когда психоэмоциональные нагрузки на работающих дипломатов чрезмерны? Нужно обновлять и укреплять, укреплять и обновлять, пока есть такая возможность...



Ведь как страшна и трудна эта дипработа. Например, родился в селе в Галичине, впитал с молоком матери «Гэть вид Москвы» и по квоте «украинского Пьемонта» попал сначала во Львовский госуниверситет, потом на стажировку в Канаду к диаспоре и в МИД Украины. Там стал пресс-секретарем и несколько раз разгромил «Рашку» в пух и прах, стал послом, потом и. о. министра и спел дрожащим от гнева дискантом кастрата-переростка под Посольством России «Путин – ху...о!», и бац – новый виток карьеры – посол в Польше, которая до этого была «адвокатом Украины в Европе», а при нем стала – «прокурором» и зарится на родную Галичину так, что аж тамошние шумеры забеспокоились. Нужна была этому человеку справка изначально? Однозначно. Не дали – получайте: Польша стала крайне враждебным государством. Хотя тоже ненавидит Россию, ибо уже лет 250 ее ментально боится, как и укропосол-галичанин из шумеров Андрей Дещица (а это о нем вышеуказанная информация, он ли не победитель?):







Или спецпредставитель президента Украины по мирному дипломатическому урегулированию войны в Донбассе и по совместительству первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Первый жесткий дипломатический контакт с передачей ей же неоценимого дипломатического опыта был зафиксирован несколько лет назад при «кровавой панде» Януковича. Тогда Ирка поехала наблюдателем на выборы на Киевщине, а один из местных вождей «регионалов» Петр Мельник сгреб ее в охапку и попытался вынести из участка, чтобы не визжала и не мешала работать. Бесстрастное фото зафиксировало эту политическую страсть:







Ирка завизжала еще больше, вырвалась и спаслась только в руках работника американского посольства, наблюдал те же выборы и параллельно смог передать навыки дипломатии Ирине, прижавшейся к нему, опасливо косясь на Мельника. И передача передовых дипломатических навыков от стратегических партнеров явно состоялась, ибо результат налицо:







Других каких-либо весомых аргументов за то, чтобы Геращенко занималась дипломатией, история Украины не фиксирует. Однако теперь Ирине только дай победить Путина. Она его рвет, как Тузик грелку, на любом участке многотрудной украинской дипломатии. Вот буквально вчера она камня на камне не оставила от агрессивных посягательств на Крым, который «наш», но входит в состав России. Президент России предложил Украине забрать с полуострова украинские же корабли, авиа- и бронетехнику, которые до сих пор там остались и находятся с 2014 года. А Ирка ему прямо в лоб из «Фейсбука»: «Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведены до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается «русский мир», приходит в негодность. Мы вернем Крым и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс».



Ну что тут можно сказать? Смело! И без справки видно, что мужество и патриотизм дипломатши с мандатом зашкаливают. Но по сути-то, по сути что? Увы, ничего. А в Крыму, между прочим, превращаются в металлолом 17 кораблей, катеров и суден, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и т. д. Россия оставила их у себя, потому что начались боевые действия в Донбассе и техника якобы могла быть использована против ополченцев из ДНР и ЛНР. Тоже отмазка – так себе, скажем прямо. Ибо как можно морские корабли использовать в широкой донецкой степи меж терриконов и шахт, не знает, наверное, даже Ирка Геращенко. Но забирать-то все равно надо. Хотя бы в виде металлолома, не ахти, конечно, но тоже прибыток какой-то...



О главе МИД Климкине и говорить как-то не хочется. Он – лицо украинской дипломатии, а его речи, костюмы, умение вовремя затихариться у туалетов на важных переговорах или сфоткаться с нужными мировыми лидерами там же – это уже в анналах украинской и даже – чего уж там?! – мировой дипломатии. Еще упомянутый выше гений дипломатии на все века Талейран говорил, что язык человеку (особенно дипломату) дается для того, чтобы скрывать мысли. А если мыслей нет, а язык есть? Вот то-то же, знай наших! Майдан и не такие таланты нации продвинул на недостижимые высоты.







И результаты-«здобутки» огромны! Они не могут не поражать и без справок. Вот только за последние дни постоянный представитель Украины при Совете Европы типа кадровый дипломат Дмитрий Кулеба поведал шумерам, что Украине и ее партнерам удалось остановить возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). «Украина мобилизовала партнеров, и удалось остановить мощную попытку убить институциональный авторитет СЕ ради россиян», – написал он в своем «Твиттере». И был горд, пока его не попытался подсидеть с успехами еще один колоритный персонаж на ниве укродипломатии Вова Арьев по кличке «Бройлер». Он, кстати, – коллега Ирины Геращенко по работе на ТВ, и у них, похоже, общая школа дипломатии. Самый известный его «здобуток» на международной ниве – это арест на границе с наркотой, которую он пытался провезти из Голландии через Германию и Польшу в Украину. Оно и понятно: наркотрафик, легкая и тяжелая дурь, если обдолбаться как следует, очень сближает страны и народы. И Вова взял быка за рога, а травку за кончики в голландском кофешопе. Но полиция и пограничники были против. Еле удалось Украине отмазать Вову, сославшись на то, что он – молодой демократ, евроинтегратор и вообще будущее «оранжевой Украины» Ющенко, который из-за отсутствия качественной травы, как известно, начал баловаться диоксином российского производства, ну а москали зловредные и подсунули неликвид прямо в придорожном генделыке на Житомирщине.







Теперь Вова заседает в ПАСЕ и там мстит москалям, мощно побеждая их чуть ли не каждый день, когда удается прийти в себя (кофешопы теперь почти рядом). Но он четко благодарит вдохновителей своих побед: «Огромная роль в этом президента Порошенко, который поднимал этот вопрос на самом высоком уровне, экспертов (спасибо экс-министру Владимиру Огрызко), Украинскому общественному сектору, который активизировал правозащитную общественность мира». И ясное дело, что такому человеку справка желательна, но она его может оскорбить...



Ценны и «здобуткы» в Польше. Там обновился местный кабинет министров, и в Киев пошли победные реляции о том, что стараниями Дещицы (куда ж без него?) сменен глава МИД Польши Витольд Ващиковский, который первым начал чехвостить нацию шумеров в хвост и в гриву за странную, с точки зрения поляков, страсть к своему соотечественнику Штефану Бандере, который хоть и вдохновил Волынскую резню поляков в 1943 году, но при этом не являлся гражданином Украины ни дня. И в ее столице не был ни разу, а в Киеве его именем проспект назвали. «С Бандерой вы в Европу не войдете!» – эту фразу, крайне обидную для украинских патриотов из Шумера, унавозил в польских мозгах и подготовил именно Ващиковский и такие, как он. И вот теперь посол Дещица, отдышавшись после торжественного исполнения песенки «Витольд – ху...о», рапортует: нет вражины в правительстве Польши, путь в Европу открыт!



То, что польский МИД возглавил Яцек Чапутович, зам Ващиковского, шумерам знать не надо. Равно как и не нужно им сообщать, что делегация России в ПАСЕ не поехала туда сама, а не из-за противодействия Вовы Арьева. Потому что если это знать, то станут и понятны главные фишки украинской дипломатии, которые были ей присущи все годы независимости, но сейчас стали особенно очевидны. Вот они – не сделать что-то, а поговорить об этом, восхвалять не результат, а его симулякр-заменитель, выдать желаемое за действительное, не добиться чего-либо самим, а не дать это сделать «ворогам», не продвинуть своего человека на нужное место, а приписать увольнение того, кто не нравится. Борьба за территориальную целостность страны на международной арене увенчалась потерей шельфа у острова Змеиный в Черном море и Крыма. За укрепление международного авторитета Украины в Европе и мире выдается то, что страна поссорилась со всеми своими соседями, которые готовы выдвинуть ей новые территориальные претензии и рвать на части при дальнейшем ослаблении. Реальная евроинтеграция подменена симулякрами в виде туристического безвиза и разрушительного Соглашения об ассоциации с ЕС, которое ни на йоту не приближает полноценное членство Украины в Евросоюзе. Само членство в ЕС лукаво и обманно подменяется таким же лукавым и несбыточным членством в НАТО, которое тоже невозможно из-за войны в Донбассе.



А вот что даже о «святом безвизе» сказал глава Представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли: «Относительно внедрения безвизового режима важно отметить то, что этот режим был введен не навсегда, и Украина для того, чтобы этот режим действовал в дальнейшем, должна соблюдать определенные критерии и выполнять определенные обязательства, которые она взяла на себя в рамках плана по либерализации визового режима. ...Мы сейчас обеспокоены определенными событиями в плане борьбы с коррупцией, но мы очень серьезно настроены всячески помогать украинской власти внедрять реформы, придерживаться этих критериев, выполнять эти обязательства для того, чтобы действовал этот режим, для того, чтобы распространялись и укреплялись близкие контакты между украинцами и европейцами». И слава Богу, что хоть борьба с коррупцией не вменена в обязанности МИД, Климкина, Дещицы, Арьева, Геращенко и иже с ними. Впрочем, и без МИД все и в Украине, и за ее пределами оценили эту «антикоррупционную борьбу».



Но мы не об этом. Поставлена главная задача перед дипломатами – формировать положительный и привлекательный имидж и «залучаты» в страну если не инвестиции, то хотя бы кредиты, а никто ничего не дает. МВФ, например, отказывает в кредитах, а тот же ЕС отказался выделить транш в 600 млн. евро на структурные реформы, ибо в них не верит. И справедливости ради следует отметить: неверие в укрореформы это проблема не только МИД. Точнее – вообще не его проблема, где бы ни обследовались украинские дипломаты...



...И таких примеров, когда минус на минус дает два минуса, а не один плюс, можно приводить огромное множество. А толку-то? Все дипломатические победы любой страны бессмысленны, если их результатами не пользуется большинство населения этой же страны и перспективы иной нет даже в отдаленном будущем. Это аксиома дипломатической работы. А будущее побед у украинской дипломатии – туманно, как минимум. Может быть, хоть справки из дурдома что-то прояснят...



