Рада позвала Луценко для доклада о "деньгах Януковича"

Парламентский комитет по нацбезопасности и обороне вызвал генерального прокурора Юрия Луценко для отчета о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сегодня, 15 января, заявил на заседании согласительного совета парламента глава комитета Сергей Пашинский, пишет Украинская правда.



По его словам, этот вопрос важен для национальной безопасности, поэтому генпрокурора ждут на заседании комитета послезавтра.



"Официально приглашаю генерального прокурора в среду к нам на комитет, чтобы он доложил, сколько мы конфисковали, у кого, и что мы делаем, чтобы еще конфисковать", - сказал Пашинский.

