СМИ: Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемую США "армию по защите границ Сирии"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил в понедельник "уничтожить еще до появления" армию по защите границ Сирии, которая будет подготовлена США. Об этом сообщило Анатолийское агентство.



"Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ", - процитировало его агентство. Президент Турции в очередной раз заявил о том, что ВС республики "могут начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту".



Эрдоган также вновь раскритиковал позицию США в вопросах сотрудничества с сирийскими курдами из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). "Если необходимы военные для борьбы с террористами в Ракке или Манбидже, мы можем послать одну или две бригады, но сотрудничайте с Турцией. То, что вы делаете, является ошибкой, которой вы позорите себя перед вашим стратегическим партнером", - подчеркнул президент.



14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии". По его словам, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек". В тот же день с осуждением американской инициативы выступил МИД Турции.



Основной ударной силой коалиции СДС считаются отряды СНС. Анкара считает СНС и ДС ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском Африне.

Сирийский район Африн привлекает особое внимание Анкары ввиду того, что в нем сосредоточены представители ДС и СНС. 13 января Вооруженные силы Турции открыли ответный огонь по позициям СНС в Африне.

