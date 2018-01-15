Президент Литвы считает, что НАТО необходимо повысить скорость реакции на угрозы

Североатлантический альянс должен стремиться к тому, чтобы оперативнее и эффективнее реагировать на вызовы в сфере безопасности. Такое мнение в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном в Вильнюсе озвучила президент Литвы Даля Грибаускайте.



"Существенная задача НАТО - быть быстрым и эффективным военным альянсом", - заявила она. По словам Грибаускайте, это предопределяется "способностью оперативно переключаться на проведение широкомасштабных операций по коллективной обороне".



По мнению литовского лидера, "необходимо подготовить стратегию укрепления стран Балтии, поставить заслон их возможной военной изоляции, обеспечить региональную противовоздушную оборону и провести в альянсе реформу штабов".



Грибаускайте повторила свои утверждения о якобы "агрессивном и откровенно направленном против Запада поведении России, что особенно отчетливо было продемонстрировано в ходе учений "Запад-2017" с наступательными сценариями против НАТО".



Премьер Дании Расмуссен прибыл в Литву для встречи с контингентом королевских ВВС Дании, который 8 января заступил на литовской авиабазе Зокняй на сменное четырехмесячное патрулирование неба стран Балтии, у которых нет собственной авиации для этих целей.

