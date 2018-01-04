Михалков и Шепелев угрожают нацбезопасности Украины - Минкультуры

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, внеся в него, в частности, российского кинорежиссера Никиту Михалкова и телеведущего Дмитрия Шепелева.



"В пределах компетенции, (…) на основании обращения Службы безопасности Украины от 04.01.2018 года приказываю обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе министра культуры Евгения Нищука, обнародованном на сайте ведомства.



Н.Михалков - российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Народный артист РСФСР (1984).



Д.Шепелев – белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий.



Д.Фомин (Митя Фомин) - российский певец и автор песен, продюсер.



В.Вакуленко (известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано) - российский рэпер.

