В беспорядках под ВР пострадал правоохранитель

В результате сегодняшних беспорядков под зданием Верховной Рады в столице получил телесные повреждения и был госпитализирован правоохранитель, также задержан один из участников акции протеста. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУ НП в Киеве, передает УНН.



"В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение общественного порядка в полицию доставили одного участника акции", - говорится в сообщении.



Как отмечается, полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а сотрудники ГСЧС пытались потушить подожженные предметы.



В это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы, отметили в ведомстве.



Сейчас, как отмечается, ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме.

