Американская компания вышла на газовый рынок Украины

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании Треилстоун Энерджи (Киев), принадлежащей американской группе компаний TrailStone. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, 16 января, пишут Українські Новини.



Отметим, что НКРЭКУ выдала уже свыше 350 лицензий на поставку газа в Украине. В частности, лицензии получили крупные мировые компании и трейдеры в лице Trafigura, Engie, MET, DufEnergy.

